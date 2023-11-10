Минпромторг поддержал льготные лицензии для продающих российское вино ресторанов

Инициатива обсуждается с бизнесом и заинтересованными ведомствами

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России поддерживает предложение рестораторов о введении льготного режима лицензирования для кафе и ресторанов, которые реализуют исключительно российское вино. Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.

"Мы считаем инициативу Федерации рестораторов и отельеров очень хорошей, правильной. Они говорят о том, что давайте установим льготный режим лицензирования для кафе и ресторанов, которые реализуют исключительно российское вино. На наш взгляд, это очень здравая инициатива. <…> Ее можно реализовать совершенно спокойно, потому что мы четко знаем, какое вино относится к российскому благодаря средствам идентификации, ЕГАИС. Ничего дополнительного внедрять не надо", - сказал он.

Кузнецов отметил, что инициатива обсуждается с бизнесом и заинтересованными ведомствами. "Мы со своей стороны поддерживаем. Но идет работа федерации с другими ведомствами, чтобы была льготная лицензия по стоимости, по срокам, по объектам лицензирования. <…> Я не думаю, что это очень быстро произойдет, потому что всегда такие вопросы, где затрагивается история с алкоголем, проходят при очень вдумчивом широком обсуждении", - объяснил он.