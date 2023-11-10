Испания закупила у России в 2023 году на 43% больше газа

Таким образом, Россия стала третьим по объемам поставщиком газа в Испанию после Алжира и США

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Россия занимает в 2023 году третье место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

По ее информации, с января по октябрь 2023 года королевство закупило у РФ эквивалент 60 770 1 ГВт⋅ч СПГ по сравнению с 42 453 1 ГВт⋅ч за аналогичный период 2022 года, то есть примерно на 43% больше. Таким образом, в этом году Россия является третьим по объемам поставщиком газа в Испанию после Алжира и США. В октябре королевство получило из РФ 4 280 1 ГВт⋅ч СПГ (4 328 гигаватт-часов в октябре 2022 года).

В июне Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. В прошлом году количество приобретенного королевством СПГ из России выросло на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвертое место по объемам поставок этого топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.

Ранее в посольстве России в Мадриде ТАСС сообщили, что Испании экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО "Новатэк" и испанской компанией Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.