В Челябинской области сообщили, что Русский экономический форум станет ежегодным

Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что и "дальше будет продвигать этот формат"

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Русский экономический форум, который впервые проходит в Челябинске, сделают ежегодным. Об этом сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Этот форум <...> будет ежегодным, мы дальше будем продвигать этот формат", - сказал он.

Текслер отметил, что первый форум включает около 30 различных сессий, а организаторы отказались от обсуждения вопросов, связанных с привлечением внешних инвестиций. На площадке обсуждают развитие, которое опирается на возможности российских регионов.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.