10 ноября, 13:50
Международная выставка-форум "Россия"

Число получающих высокотехнологичную медпомощь в РФ с 2000 года увеличилось в 17 раз

За это время в 3,5 раза снизилась младенческая смертность, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число пациентов, получающих в России высокотехнологичную помощь, с 2000 года увеличилось более чем в 17 раз - с 92 тыс. до почти 1,6 млн. Об этом на Международной выставке-форуме "Россия" сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 2000 году только 92 тыс. наших граждан могла оказываться высокотехнологичная или, как раньше называли, дорогостоящая медицинская помощь. Сейчас, в 2022 году, это уже более 1,4 млн [человек], а в 2023 году - почти 1,6 млн", - сказала она.

Кроме того, благодаря реализации нацпроектов и различных профильных программ удалось на 33% снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от дорожно-транспортных происшествий с 2000 года - в 2,4 раза, отметила Голикова. "В 3,5 раза снизилась младенческая смертность. В 2012 году, когда Россия переходила на новые критерии живорождения, она научилась выхаживать самых маленьких [детей] - 500 гр. Нам говорили, что у нас не получится, но у нас получилось, и все это благодаря нашим докторам", - сказала она.

Кроме того, в 28 раз возросло страховое обеспечение на каждого гражданина, а также расширился перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. "Сегодня перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов насчитывает 815 наименований, а тогда их было 338. Тогда страна производила всего 16% [лекарств] от этого перечня, а сейчас это уже 74%", - добавила вице-премьер.

"За этот период времени по поручению нашего президента [Владимира Путина] были приняты базовые законы в системе здравоохранения. Это закон об охране здоровья граждан, закон об обязательном едином медицинском страховании, это закон об обращении лекарственных средств. Сегодняшняя выставка - это не только подведение итогов и обсуждение каких-то результатов, это взгляд в будущее. Это будущее делаем мы сами", - заключила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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