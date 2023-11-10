В парламенте Болгарии вновь потребовали от завода "Лукойла" отказаться от нефти из РФ

Депутаты призвали налоговое и таможенное ведомства провести расследование, чтобы выявить возможные злоупотребления компании "Лукойл"

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Болгарские законодатели снова решили потребовать от компании "Лукойл" отказаться от использования российской нефти для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас". Трансляция заседания парламентариев велась на официальном сайте Народного собрания (парламента).

Представители партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Движения за права и свободы вновь потребовали отменить принятое ранее парламентом исключение, разрешающее использование российской нефти для производства топлива до октября 2024 года, причем сделать это немедленно. В то же время представители правящего объединения - коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" - считают, что это возможно сделать не ранее марта.

Депутаты призвали налоговое и таможенное ведомства провести расследование, чтобы выявить возможные злоупотребления компании "Лукойл" в рамках исключений и потенциальные случаи поставки топлива, произведенного из российской нефти, в обход санкций ЕС в европейские страны. Поводом для заявлений законодателей стала информация о том, что аналогичное расследование, по данным газеты Politico, готова начать Еврокомиссия.

Против очередной попытки давления на "Лукойл" высказались представители оппозиционных партий, подчеркнув, что исключения по использованию российской нефти помогают Болгарии обеспечить стабильность на рынке топлива.

Сама компания также опровергла информацию о допущенных нарушениях. "Предположение о том, что группа "Лукойл" нарушает эмбарго, фактически не верно. Завод имеет определенные ограничения на продукты, которые имеет право экспортировать, и мы экспортируем только разрешенные виды продуктов", - заявил Болгарскому национальному радио представитель "Лукойла" Александр Величков.

В 2022 году Еврокомиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года.