Американское подразделение китайского банка ICBC сообщило об атаке хакеров

По данным банка, системы бизнеса и электронной почты ICBC FS работают независимо от головного офиса Промышленно-коммерческого банка Китая и других дочерних учреждений внутри страны и за рубежом, поэтому они не пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американское подразделение Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) подверглось кибератаке. Об этом говорится в сообщении банка.

"8 ноября <...> компания ICBC Financial Services (FS) подверглась атаке программы-вымогателя, которая привела к сбоям в работе некоторых систем FS. <...> ICBC FS провела тщательное расследование и продолжает усилия по восстановлению при поддержке своей профессиональной команды экспертов по информационной безопасности. ICBC FS также сообщила об этом инциденте в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Американское подразделение также сообщило, что системы бизнеса и электронной почты ICBC FS работают независимо от головного офиса Промышленно-коммерческого банка Китая и других дочерних учреждений внутри страны и за рубежом, поэтому они не пострадали.