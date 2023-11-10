10 ноября, 14:10

Средства на счетах типа С распределят равномерно при процедуре обмена активами

Как сообщили в ЦБ, средств на счетах такого типа достаточно для того, чтобы произвести обмен всем инвесторам, чьи заблокированные активы не превышают 100 тыс. рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Средства со счетов типа "С" будут распределены равномерно между российскими участниками обмена активами. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния

"Сейчас будут прописываться детали нормативные, но смысл в том, что всем [средства на счетах "С"] будет делиться равномерно <…> на каждого клиента. Исходя из тех, кто согласится в этом участвовать, эта история добровольная. Возможно, кто-то захочет сидеть ждать, когда что-то случится, все разблокируется, и он продаст. Из тех, кто выразит желание [на обмен], сформируется пул и будет делиться абсолютно равными долями, исходя из того, какое количество размена получится", - сказал он в кулуарах форума Finopolis.

Ранее президентом России и был принят указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей.

По мнению Габунии, средств на счетах типа "С" достаточно для того, чтобы произвести обмен всем инвесторам, чьи заблокированные активы не превышают 100 тыс. рублей. 

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Россия
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