10 ноября, 14:15,
обновлено 10 ноября, 14:38

Грузооборот морских портов России за 10 месяцев вырос на 7,8%

Показатель составил 749,3 млн тонн, сообщили в пресс-службе Росморречфлота

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за январь - октябрь 2023 года вырос на 7,8% по отношению к показателю прошлого года и составил 749,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Грузооборот морских портов России за январь - октябрь 2023 года увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 749,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

В Росморречфлоте добавили, что перевалка сухих грузов увеличилась на 14,7% к январю - октябрю 2022 года и составила 382 млн тонн. Наливные грузы выросли 1,5%, до 367,3 млн тонн.

Грузооборот в бассейнах РФ

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 0,2% по отношению к январю - октябрю 2022 года и составил 81,8 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов вырос на 7,7%, составив 26,2 млн тонн, наливных - сократился на 3,5%, до 55,6 млн тонн.

В морских портах Балтийского бассейна грузооборот в январе - октябре текущего года вырос на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 208,8 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов вырос на 19,9% и составил 94,8 млн тонн, наливных грузов сократился на 8% до 114 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 17,2% к уровню января - октября 2022 года и составил 251,3 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 26,2%, до 122,9 млн тонн, наливных - на 9,8%, до 128,4 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна за десять месяцев текущего года вырос на 36,1% и составил 6,5 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился в 1,6 раза и составил 4 млн тонн, объем наливных - на 4,9%, до 2,5 млн тонн.

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот вырос на 5,7% и составил 200,9 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов увеличился на 3,9% и составил 134,1 млн тонн, объем наливных грузов - на 9,6%, до 66,8 млн тонн. 

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