10 ноября, 14:37

"Почта России" выпустила в оборот 150 тыс. марок с изображениями новых подводных лодок

Церемония гашения первых экземпляров прошла в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. "Почта России" выпустила в оборот три новые памятные марки, посвященные новейшим российским подводным лодкам. Их общий тираж составил 150 тыс., церемония гашения первых экземпляров прошла в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого, передает корреспондент ТАСС.

"На марках "Почты России" увековечены такие замечательные корабли проектов "Борей", "Ясень", "Лада". Это вершина на сегодняшний день нашего российского подводного кораблестроения. <...> Мы очень благодарны, что теперь это останется в истории, и будет очень много желающих эти марки заполучить. Поэтому их должно быть очень много, чтобы и кораблестроители, и конструкторы, и их дети, родные, близкие и вообще почитатели российского флота имели такую возможность", - сказал на церемонии заместитель командующего ВМФ России, вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

На новых почтовых марках изображены атомные подводные лодки проектов "Борей-А", "Ясень-М" и дизель-электрическая субмарина проекта 677 "Лада". Номинал каждой из них - 30 рублей. Дополнительно к выпуску почтовых марок издали конверты первого дня и штемпеля специального гашения, а также картмаксимумы с марками, конвертами первого дня гашения и виньетками.

"Марки с изображениями подводных лодок появятся во всех почтовых отделениях страны, а отправления с оттиском штемпеля будут иметь особую ценность для филателистов и коллекционеров. Символично, что торжественная церемония специального гашения проходит в Центральном военно-морском музее - одном из крупнейших морских музеев мира", - сказала на церемонии заместитель директора макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Ксения Ефимова.

Почтовый художественный штемпель с датой гашения - "10 ноября 2023 года" будет действовать только сегодня. После церемонии его можно поставить во флагманском почтовом отделении на Невском проспекте, дом 70. Марки, погашенные в день их выпуска, представляют особую ценность для филателистов. 

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