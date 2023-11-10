Горелкин предложил сотовым операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

Это позволит сократить износ оборудования сотовых операторов, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Объем потребляемого трафика в сети можно уменьшить, убрав возможность подключения безлимитного доступа к YouTube, - это позволит сократить износ оборудования сотовых операторов. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он напомнил, что сейчас функцию безлимита для зарубежного видеохостинга можно подключить за "скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей".

"Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube <…>. Не думаю, что ФАС будет против совместного решения участников рынка ликвидировать эту опцию и считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Ранее газета "Известия" сообщила, что скорость интернета в регионах России снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, при этом в Москве, напротив, фиксируется рост этого показателя. По данным агентства TelecomDaily, это связано с тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов.