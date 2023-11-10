В Союзном государстве оценили создание наднационального налогового комитета

Госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев назвал это подтверждением "выхода интеграции на еще более содержательный уровень"

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Создание в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России наднационального налогового комитета выводит интеграцию Москвы и Минска в экономической сфере на более глубокий и масштабный уровень. Об этом заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Прежде всего отмечаем решение, подписанное [премьер-министром РФ] Михаилом Владимировичем Мишустиным о создании наднационального налогового комитета как структуры, которая позволит синхронизировать и вести более согласованную политику налоговых служб. Сам факт создания наднационального органа в столь значимой для реальных секторов экономики и финансов сфере подтверждает, что интеграция во исполнение решений Высшего госсовета [СГ] от 4 ноября 2021 года, решений президента России и президента Белоруссии [Владимира Путина и Александра Лукашенко] выходит на еще более глубокий, масштабный, содержательный уровень", - сказал Мезенцев журналистам после состоявшегося в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

Госсекретарь выразил убежденность в том, что "такая практика и учет достижений каждой из налоговых служб партнерами позволит обеспечить иной уровень взимаемости, методического сопровождения". "Это не первый пример [интеграции структур Белоруссии и России]. Таможенный комитет Союзного государства - наднациональный орган", - напомнил Мезенцев.

Он указал на то, что состоявшееся совместное заседание экономических ведомств Белоруссии России, которое госсекретарь охарактеризовал как "очень содержательное с выходом на предметное решение", также стало "выходом на углубленную интеграцию". "На сверку позиций, анализ того, что уже сделали. И вы видели, насколько предметные и содержательные были доклады, касающиеся инвестиционного взаимодействия, преференциальных режимов для инвесторов с каждой из сторон во вложении в экономику партнеров", - сказал Мезенцев.

"Мы сегодня видели анализ того, что сделано, и базовые положения в прогноз основных направлений союзного строительства, который должен рассматриваться на предстоящем заседании Совета министров и Высшего госсовета в ближайшее время, на ближайшие три года. Союзное строительство дополнительно получает новые содержательные импульсы - что можно увидеть, что можно анализировать и что можно чувствовать в конкретных рублях, в конкретных достижениях хозяйствующих субъектов, конкретные достижения, в том числе и в нематериальных сферах реальной экономики, к которой и относится туризм в том числе", - указал госсекретарь.

Он подчеркнул, что выполнение к настоящему времени 13 из 28 союзных программ, утвержденных в ноябре 2021 года президентами Белоруссии и России - "это, безусловно, основа для доклада и главам правительств, и главам государств в рамках предстоящих заседаний высших органов Союзного государства.

"Это очень важно, это сигнал для регионов, для парламентариев, для партнеров в системе городов-побратимов, конечно, для хозяйствующих субъектов, всех причастных к практике союзного строительства. Вне зависимости от того, большее или меньшее давление мы испытываем. Все эти решения готовились до того сложного периода, который для нас - экзамен, вызов, но и новый потенциал возможностей", - сказал Мезенцев.

Наднациональный комитет

Создание в рамках Союзного государства наднационального налогового комитета предусмотрено подписанным 3 октября 2022 года договором об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ был разработан в целях реализации программы СГ по гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничеству в таможенной сфере. Основными целями документа являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов. Документ также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов, куда будет вноситься информация об операциях плательщиков НДС двух стран, необходимая для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.