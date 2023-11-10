К 18:05 мск акции "Русала" торговались на уровне 39,52 рубля за бумагу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Русал" может не выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года, следует из сообщения компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже.

"Правление рекомендовало не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее "Суал партнерс" - крупнейший миноритарный акционер "Русала" - обратился к алюминиевой компании с просьбой созвать внеочередное собрание акционеров для распределения дивидендов по итогам января - сентября 2023 года.

"Русал" в своем сообщении уточняет, что подробная информация о рекомендации и созыве собрания акционеров будет направлена акционерам компании примерно 17 ноября 2023 года.

Ранее большинство акционеров "Русала" в ходе годового собрания проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2022 года. Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплаты в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

К 17:58 мск акции компании снижались на 2%, до 39,26 рубля за бумагу. К 18:05 мск акции "Русала" замедлили снижение и торговались на уровне 39,52 рубля за бумагу (-1,35%).

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.