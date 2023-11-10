В Дагестане намерены проверить АЗС из-за роста цен на топливо на 10-12%

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что владельцев АЗС подозревают в картельном сговоре и необоснованном ценообразовании

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана инициировали проверки автозаправочных станций после роста цен на топливо на 10-12%, которые фиксируют в регионе с начала сентября. Владельцев АЗС подозревают в картельном сговоре и необоснованном ценообразовании, сообщил глава региона Сергей Меликов на совещании по вопросу стабилизации ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан и реализации программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ с участием заместителя председателя правительства России Александра Новака.

"Отдельно считаю необходимым остановиться на проблеме [роста] розничных цен на моторное топливо в республике, который ускорился в сентябре текущего года. И в целом цены по АЗС возросли на 10-12 %. В этой связи, правительством республики инициированы проверки в отношении автозаправочных станций на предмет наличия картельного сговора, а также обоснованности ценообразования автомобильного топлива, реализуемого на территории региона. И направлены обращения в адрес прокуратуры и федеральной антимонопольной службы по республике", - сказал глава региона.

Меликов добавил, что в республике была создана местная топливная ассоциация. "Ее работа призвана решить вопросы с безопасностью зонирования автозаправочных станций, обеспечением населения республики качественным топливом, выводом из тени предпринимателей", - добавил руководитель субъекта.