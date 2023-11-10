10 ноября, 15:39

В Дагестане приступят к строительству подъездной дороги к морскому порту в 2024 году

Стоимость проекта составляет более 5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Строительство подъездной дороги к махачкалинскому морскому торговому порту стоимостью более 5 млрд рублей начнется в 2024 году. Новая дорога позволит перевозить грузы на крупногабаритных автомобилях круглосуточно, сообщил ТАСС заместитель генерального директора порта Хаджи-Мурад Абашилов.

"Уже на данный момент заключен контракт на проектирование дороги. Проектно-сметная документация должна до середины следующего года получить положительное заключение госэкспертизы. Сейчас проводятся предпроектные работы, обследования проведены, готовится проектирование дороги. В следующем году начнется строительство", - сказал Абашилов.

По его словам, стоимость проекта составляет более 5 млрд рублей. "Определен источник финансирования за счет средств федерального бюджета, часть работ будет осуществлена за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан", - добавил Абашилов.

Строительство дороги позволит осуществлять круглосуточный доступ к перевозке импортного и экспортного товара. "В первую очередь это крупногабаритные тяжелые грузовые автомобили. У нас в основном на данный момент это зерновозы и автомобильные фуры, которые перевозят стройматериалы. Дорога позволит обеспечить бесперебойный круглосуточный доступ, в первую очередь, к зерновому терминалу", - сказал замруководителя. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
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