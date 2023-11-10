Украинский Приватбанк начал закрывать счета клиентов, работающих с криптовалютой

В банке объяснили нововведение необходимостью выполнять закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинский Приватбанк начал блокировать и принудительно закрывать счета клиентов, осуществляющих операции с криптовалютой. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на клиентов и сотрудников кредитной организации.

Как отмечает "Страна", для клиентов это стало полной неожиданностью, поскольку Приватбанк не проводил клиентских рассылок и разъяснений по оплатам криптовалют. При этом в банке неофициально признают, что "решение о блокировке принято в последние недели", а до этого клиенты беспрепятственно проводили операции с криптовалютами. Официально же Приватбанк объясняет нововведение необходимостью выполнять закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", по которому он "обязан обеспечивать выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения".

При этом на Украине давно уже принят закон о виртуальных активах, легализующий рынок криптовалют. Президент Владимир Зеленский подписал его 16 марта 2022 года, однако в тексте документа указано, что он вступает в силу только после внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс. Они представлены в Верховную раду, но до сих пор не рассмотрены.