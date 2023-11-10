Первую очередь нефтегазового индустриального парка Сахалина намерены сдать в 2024 году

Главная идея парка - локализация нефтесервисных производств и подрядчиков на территории региона

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка, строительство которого было запущено в 2018 году, будет сдана в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе дня региона на международной выставке-форуме "Россия".

"Что касается нефтегазовых сервисов, "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Сахалин-3" требуют, чтобы у нас были сервисы, которые обеспечат нормальную работу этих производств. Мы для этого строим нефтегазовый индустриальный парк, в 2024 году будет первая очередь парка, но эти предприятия уже работают, они обслуживают, обеспечивают ремонт газовых турбин, электродвигателей, генераторов в области безостановочного ремонта трубопроводов по обслуживанию скважин и другие сервисы", - сказал он.

Главная идея парка - локализация нефтесервисных производств и подрядчиков на территории Сахалинской области.

"У нас есть сервис, несмотря на то что ушли Shell, Exxon, мы можем продолжать эту работу", - добавил Лимаренко.

Россия в прошлом году приняла решение о переводе проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в российскую юрисдикцию. Иностранным участникам было предложено уведомить Москву о согласии принять в собственность доли в новых компаниях-операторах в соответствии с их прежней схемой распределения. Shell, на которую приходились 27,5% в "Сахалине-2", и ExxonMobil с 30% в "Сахалине-1" объявили о выходе из российских проектов. ExxonMobil весной 2022 практически остановила производство на проекте, однако новый оператор возобновил его.

В сентябре Лимаренко заявил, что добыча нефти и газового конденсата на этих проектах по итогам 2023 года вырастет на 20-25%, а производство "Сахалина-1" с марта 2023 года выведено на полную мощность. Реализация проекта "Сахалин-3" предполагает освоение Южно-Киринского месторождения газа и Аяшского месторождения нефти. Планируется, что с 2025 года по проекту начнется добыча газа, которая составит 5 млрд куб. м в год, а с 2030 года инвестор начнет добычу 3 млн тонн нефти в год.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.