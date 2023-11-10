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обновлено 10 ноября, 16:54
Санкции в отношении России

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России

В санкционный список, в частности, включены, "Известия", "Парламентская газета" и "РЕН-ТВ"

ОТТАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Канады внесли в российский санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц.

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Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте канадского МИД.

Как указано в нем, министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что "Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России".

Отмечается, что санкции вводятся в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Оттавы, занимаются "дезинформацией и военной пропагандой".

В перечень включены следующие юрлица:

  • газета "Известия";
  • "Парламентская газета";
  • телеканал "РЕН-ТВ";
  • проект Russia Beyond, который финансируется "Российской газетой";
  • Институт государства и права РАН;
  • Некоммерческое партнерство "Центр социально-консервативной политики".

Среди физлиц, подпавших под новые рестрикции:

  • певица Жасмин;
  • президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов;
  • научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян;
  • советник министра обороны Андрей Ильницкий;
  • заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов;
  • декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов;
  • программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов;
  • доцент МГИМО Иван Тимофеев;
  • доцент МГУ Александр Коньков.

В МИД Канады уточнили, что с 2014 года в санкционные списки внесены свыше 2,7 тыс. российских физических и юридических лиц, а также граждан и юридических лиц из Белоруссии, Молдавии и Украины, которые, по мнению Оттавы, поддерживают РФ. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении России
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