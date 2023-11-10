Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России

ОТТАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Канады внесли в российский санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц.
Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте канадского МИД.
Как указано в нем, министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что "Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России".
Отмечается, что санкции вводятся в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Оттавы, занимаются "дезинформацией и военной пропагандой".
В перечень включены следующие юрлица:
- газета "Известия";
- "Парламентская газета";
- телеканал "РЕН-ТВ";
- проект Russia Beyond, который финансируется "Российской газетой";
- Институт государства и права РАН;
- Некоммерческое партнерство "Центр социально-консервативной политики".
Среди физлиц, подпавших под новые рестрикции:
- певица Жасмин;
- президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов;
- научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян;
- советник министра обороны Андрей Ильницкий;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов;
- декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов;
- программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов;
- доцент МГИМО Иван Тимофеев;
- доцент МГУ Александр Коньков.
В МИД Канады уточнили, что с 2014 года в санкционные списки внесены свыше 2,7 тыс. российских физических и юридических лиц, а также граждан и юридических лиц из Белоруссии, Молдавии и Украины, которые, по мнению Оттавы, поддерживают РФ.