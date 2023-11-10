Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России

В санкционный список, в частности, включены, "Известия", "Парламентская газета" и "РЕН-ТВ"

ОТТАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Канады внесли в российский санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц.

Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте канадского МИД.

Как указано в нем, министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что "Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России".

Отмечается, что санкции вводятся в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Оттавы, занимаются "дезинформацией и военной пропагандой".

В перечень включены следующие юрлица:

газета "Известия";

"Парламентская газета";

телеканал "РЕН-ТВ";

проект Russia Beyond, который финансируется "Российской газетой";

Институт государства и права РАН;

Некоммерческое партнерство "Центр социально-консервативной политики".

Среди физлиц, подпавших под новые рестрикции:

певица Жасмин;

президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов;

научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян;

советник министра обороны Андрей Ильницкий;

заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов;

декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов;

программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов;

доцент МГИМО Иван Тимофеев;

доцент МГУ Александр Коньков.

В МИД Канады уточнили, что с 2014 года в санкционные списки внесены свыше 2,7 тыс. российских физических и юридических лиц, а также граждан и юридических лиц из Белоруссии, Молдавии и Украины, которые, по мнению Оттавы, поддерживают РФ.