10 ноября, 16:06

Аспирин в России подорожал в октябре на 4,7%

В то же время цены на супрастин снизились на 0,4%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отечественный аспирин в октябре 2023 года подорожал на 4,7%, АЦЦ - на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то же время снизились цены на супрастин - на 0,4% и бисопролол - на 0,2%, следует из данных Росстата.

"Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 1%, в том числе ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 4,7%, ацетилцистеин (АЦЦ) - на 2,1%, фуросемид - на 2%, цефтриаксон - на 1,8%, эуфиллин - на 1,7%, аскорбиновая кислота и ксилометазолин (галазолин) - на 1,4%, панкреатин - на 1,3%, глицин и амброксол - на 1,2%, винпоцетин, гриппферон, ибупрофен, натрия хлорид, умифеновир (арбидол) - на 1,1%. Цены снизились: на супрастин - на 0,4%, бисопролол - на 0,2%", - говорится в документе.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в октябре выросли в среднем на 1,2%, в том числе на поливитамины - на 4,5%, на синупрет - на 4,3%, на сульфацетамид - на 3,3%, на аллохол - на 2,2%, на анальгин отечественный - на 2,1%, на кеторол экспресс - на 2%, на активированный уголь, аципол, афобазол, корвалол, магне В6, метилурацил, цитрамон - на 1,3-1,9%. Цены на левомеколь и ренгалин снизились на 0,4%, сообщило ведомство.

По данным Росстата, среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на термометры медицинские электронные стандартные - на 1,3%, на вату отечественную - на 0,8%, на термометры медицинские безртутные - на 0,7%, на корригирующие очки - на 0,6%, на шприцы одноразовые - на 0,5%, на бинты - на 0,4%. 

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