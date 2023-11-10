Инфляция в России с 31 октября по 7 ноября ускорилась до 0,42% против 0,14% неделей ранее

С начала ноября потребительские цены выросли на 0,37%, с начала года - на 5,86%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 31 октября по 7 ноября 2023 года составила 0,42%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 24 по 30 октября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,14%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,37%, с начала года - на 5,86%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 7 ноября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,08%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 2,4%, мясные консервы для детского питания - на 1,1%, вермишель - на 0,8%, мороженую рыбу - на 0,6%, мясо кур, вареные колбасы, сливочное масло и рис - на 0,5%, сухие молочные и консервы фруктово-ягодные смеси для детского питания, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,4%, свинину, пастеризованное молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб и гречневую крупу - на 0,3%, говядину, полукопченые и варено-копченые колбасы, стерилизованное молоко, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, поваренную соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, подсолнечное масло - на 0,1%

В то же время цены на сахар-песок снизились на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено - на 0,2%, маргарин и черный чай - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: левомеколь - на 1,5%, поливитамины - на 0,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,7%, корвалол - на 0,5%, ренгалин и эргоферон - на 0,3%, аллохол - на 0,2%, валидол и нимесулид - на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,6%, пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, туалетная бумага и зубные пасты - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Цены на детские подгузники и зубные щетки снизились на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на отечественные легковые автомобили - на 5,5%, электропылесосы - на 0,6%, женские колготки - на 0,5%, майки, мужские футболки - на 0,3%, обрезные доски, телевизоры, кроссовки для взрослых, спортивные костюмы и джинсы для детей - на 0,1%. Цены на смартфоны снизились на 0,7%, шампуни - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, детские футболки - на 0,2%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, мужские носки и кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%, дизельное топливо - не изменились.

Тарифы на проезд в трамвае в среднем по России выросли на 1%, городском автобусе - на 0,5%, троллейбусе - на 0,4%, метро - на 0,2%.

Тарифы за сжиженный газ в среднем по России увеличились на 0,1%.

Стоимость путевок в санатории снизилась на 1%, проживания в гостиницах 1 звезды и мотелях - на 0,6%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,4%, проживания в гостиницах 4-5 звезд - на 0,2%, хостелах - на 0,1%. Средняя стоимость проживания в гостиницах 3 звезд выросла на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 4,3%.

Из остальных видов услуг подорожали: мойка легкового автомобиля - на 1,9%, модельная стрижка в женском зале - на 0,2% и модельная стрижка в мужском зале - на 0,1%.