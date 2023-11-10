10 ноября, 16:00,
обновлено 10 ноября, 16:08

Инфляция в России с 31 октября по 7 ноября ускорилась до 0,42% против 0,14% неделей ранее

С начала ноября потребительские цены выросли на 0,37%, с начала года - на 5,86%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 31 октября по 7 ноября 2023 года составила 0,42%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 24 по 30 октября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,14%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,37%, с начала года - на 5,86%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 7 ноября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,08%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 2,4%, мясные консервы для детского питания - на 1,1%, вермишель - на 0,8%, мороженую рыбу - на 0,6%, мясо кур, вареные колбасы, сливочное масло и рис - на 0,5%, сухие молочные и консервы фруктово-ягодные смеси для детского питания, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,4%, свинину, пастеризованное молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб и гречневую крупу - на 0,3%, говядину, полукопченые и варено-копченые колбасы, стерилизованное молоко, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, поваренную соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, подсолнечное масло - на 0,1%

В то же время цены на сахар-песок снизились на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено - на 0,2%, маргарин и черный чай - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: левомеколь - на 1,5%, поливитамины - на 0,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,7%, корвалол - на 0,5%, ренгалин и эргоферон - на 0,3%, аллохол - на 0,2%, валидол и нимесулид - на 0,1%. Цены на комбинированные анальгетики снизились на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,6%, пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, туалетная бумага и зубные пасты - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Цены на детские подгузники и зубные щетки снизились на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на отечественные легковые автомобили - на 5,5%, электропылесосы - на 0,6%, женские колготки - на 0,5%, майки, мужские футболки - на 0,3%, обрезные доски, телевизоры, кроссовки для взрослых, спортивные костюмы и джинсы для детей - на 0,1%. Цены на смартфоны снизились на 0,7%, шампуни - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, детские футболки - на 0,2%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, мужские носки и кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%, дизельное топливо - не изменились.

Тарифы на проезд в трамвае в среднем по России выросли на 1%, городском автобусе - на 0,5%, троллейбусе - на 0,4%, метро - на 0,2%.

Тарифы за сжиженный газ в среднем по России увеличились на 0,1%.

Стоимость путевок в санатории снизилась на 1%, проживания в гостиницах 1 звезды и мотелях - на 0,6%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,4%, проживания в гостиницах 4-5 звезд - на 0,2%, хостелах - на 0,1%. Средняя стоимость проживания в гостиницах 3 звезд выросла на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 4,3%.

Из остальных видов услуг подорожали: мойка легкового автомобиля - на 1,9%, модельная стрижка в женском зале - на 0,2% и модельная стрижка в мужском зале - на 0,1%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация