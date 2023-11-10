10 ноября, 16:14

Гамбургеры в России в октябре подорожали на 4,8%

Красная икра подешевела на 2,5%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Цены на сэндвичи типа гамбургер в октябре 2023 года стали выше на 4,8%, при этом икра лососевых рыб подешевела на 2,5%, следует из данных Росстата.

"Среди прочих продовольственных товаров подорожали: сэндвичи типа "Гамбургер" - на 4,8%, окорочка куриные - на 4,2%, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы и масло оливковое - на 3,1-3,3%, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), рис шлифованный, смеси сухие молочные для детского питания, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 1,9-2,9%, говядина и свинина бескостная, колбасы вареные, сосиски, сардельки, фарш мясной, хлеб пшеничный и ржаной, булочные изделия, молоко для детей, консервы томатные, крупа манная, кетчуп, сухие приправы, специи, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 1,5-1,8%", - говорится в документе.

В то же время, по данным Росстата, подешевели: икра лососевых рыб - на 2,5%, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и какао - на 0,2-0,7%.

Как сообщает статистическое ведомство, увеличение цен отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на помидоры - на 31,1%, чеснок - на 8,5%, бананы - на 5,8%, апельсины - на 3,6%, виноград - на 2,1%.

В то же время цены на картофель снизились на 8,9%, капусту белокочанную - на 7,7%, морковь - на 6,6%, яблоки - на 6%, лимоны - на 2,4%, свеклу столовую - на 2,3%. 

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