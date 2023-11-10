Отдых в Египте в октябре подешевел на 12,2%

Отдых в Турции упал в цене на 11,4%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость туристических поездок в Египет для россиян в октябре 2023 года снизилась на 12,2%, в Турцию - на 11,4% по сравнению с сентябрем, следует из данных Росстата.

"Среди услуг зарубежного туризма на 0,3% увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ. Снизились цены: на поездки в Египет - на 12,2%, Турцию - на 11,4%", - говорится в документе.

По данным статистики, турпоездки в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию за месяц подешевели на 5,7%, в Белоруссию - на 4,8%, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд - на 2,8%, в Казахстан и Узбекистан - на 2,7%.

Среди прочих услуг туризма и отдыха выросла стоимость автобусных экскурсий - на 1,9%, билетов в театры - на 0,9%, экскурсионных туров по России - на 0,7%, билетов в кинотеатры - на 0,6%. Подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 12,4%, проживания в хостелах - на 3%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 2,2%, санатории - на 2,1%, проживание в гостиницах и мотелях - от 0,2% до 1%, сообщили в Росстате.