10 ноября, 16:13

Помидоры в России с 31 октября по 7 ноября подорожали на 8,8%

Морковь подешевела на 0,3%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость помидоров в России с 31 октября по 7 ноября 2023 года выросла на 8,8%, огурцов - на 7,6%, в то же время морковь и яблоки подешевели на 0,3%, следует из данных Росстата.

Репчатый лук и столовая свекла подорожали на 1%, бананы - на 0,5%, капуста белокочанная - на 0,4%, картофель - на 0,2%.

В среднем увеличение цен на плодоовощную продукцию в РФ составило 2,6%.

Цены на куриные яйца выросли на 2,4%, мясные консервы для детского питания - на 1,1%, вермишель - на 0,8%, мороженую рыбу - на 0,6%, мясо кур, вареные колбасы, сливочное масло и рис - на 0,5%, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,4%, свинину, пастеризованное молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб и гречневую крупу - на 0,3%, говядину, полукопченые и варенокопченые колбасы, стерилизованное молоко, творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, поваренную соль, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, подсолнечное масло - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сахарный песок - на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено - на 0,2%, маргарин и черный чай - на 0,1%. 

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