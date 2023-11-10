Годовая инфляция в России в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,83%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в октябре 2023 года ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,83%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% по сравнению с сентябрем и выросли на 6% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,55% в месячном выражении и на 5,08% по сравнению с октябрем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 0,48% к сентябрьскому показателю и на 9,92% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В октябре рост цен отмечался на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на помидоры - на 31,1%, чеснок - на 8,5%, бананы - на 5,8%, апельсины - на 3,6%, виноград - на 2,1%. В то же время цены на картофель снизились на 8,9%, белокочанную капусту - на 7,7%, морковь - на 6,6%, яблоки - на 6,0%, лимоны - на 2,4%, столовую свеклу - на 2,3%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: сэндвичи типа "Гамбургер" - на 4,8%, куриные окорочка - на 4,2%, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы и оливковое масло - на 3,1-3,3%, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), шлифованный рис, сухие молочные смеси для детского питания, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 1,9-2,9%, бескостная говядина и свинина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясной фарш, пшеничный и ржаной хлеб, булочные изделия, молоко для детей, томатные консервы, манная крупа, кетчуп, сухие приправы, специи, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 1,5-1,8%.

В то же время подешевели: икра лососевых рыб - на 2,5%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, вермишель и какао - на 0,2-0,7%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В октябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе на поливитамины - на 4,5%, синупрет - на 4,3%, сульфацетамид - на 3,3%, аллохол - на 2,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 2,1%, кеторол экспресс - на 2%, активированный уголь, аципол, афобазол, корвалол, магне В6, метилурацил, цитрамон - на 1,3-1,9%. Цены на левомеколь и ренгалин снизились на 0,4%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1%, в том числе ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 4,7%, ацетилцистеин (АЦЦ) - на 2,1%, фуросемид - на 2%, цефтриаксон - на 1,8%, эуфиллин - на 1,7%, аскорбиновая кислота и ксилометазолин (галазолин) - на 1,4%, панкреатин - на 1,3%, глицин и амброксол - на 1,2%, винпоцетин, гриппферон, ибупрофен, натрия хлорид, умифеновир (арбидол) - на 1,1%. Цены снизились: на супрастин - на 0,4%, бисопролол - на 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены: на стандартные медицинские электронные термометры - на 1,3%, отечественную вату- на 0,8%, медицинские безртутные (галинстановые) термометры - на 0,7%, корригирующие очки - на 0,6%, одноразовые шприцы - на 0,5%, бинты - на 0,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: детские соски (пустышки) - на 1,5%, детские бумажные подгузники - на 1,3%, прокладки гигиенические - на 1,2%, детские кремы и бутылочки для кормления - на 1,1%, пеленки для новорожденных и спички - на 1%, туалетное мыло - на 0,8%, стиральные порошки и зубные пасты - на 0,7%, санитарно-гигиенические маски (медицинские) - на 0,6%, хозяйственное мыло - на 0,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, дезинфицирующие средства для поверхностей и влажные салфетки - на 0,3%, туалетная бумага - на 0,2%, антисептики для рук - на 0,1%.

Газовое моторное топливо подорожало на 1,3%. Цены на автомобильный бензин снизились на 1,6%, дизельное топливо - на 1,5%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов увеличились цены: на микроволновые печи - на 3,3%, напольные электропылесосы - на 2,5%, бытовые плиты - на 1,4%, электрические осветительные лампы - на 1%, стиральные автоматические машины, электрические дрели, электрические батарейки типа АА - на 0,8%. При этом цены на машины швейные снизились на 0,5%.

Среди строительных материалов выросли цены: на металлочерепицу - на 2,5%, рубероид - на 1,8%, обрезные доски - на 1,4%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, гипсокартон и мойки из нержавеющей стали для кухни - на 1,1%, линолеум - на 0,9%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: импортные подержанные и отечественные новые легковые автомобили, шины для легковых автомобилей, телевизоры, ноутбуки, флеш-накопители USB, ковры, ювелирные изделия, коньки, футбольные мячи, игрушки, наборы фломастеров, чернографитные карандаши, свежесрезанные цветы, дрова, перчатки из натуральной кожи, бритвенные станки, лопаты садовые, отдельные виды мебели, посуды, одежды, белья, трикотажных изделий и обуви для детей и взрослых, парфюмерно-косметических товаров - на 0,9-2,4%.

При этом снизились цены: на кроссовки для взрослых и детей - на 1,1% и 0,6% соответственно, стационарные телефонные аппараты - на 0,9%, беспроводные наушники - на 0,7%, планшетные компьютеры, дорожные велосипеды для взрослых, зонты, женские сумки, ранцы, рюкзаки для школьников, офисную бумагу, бумажные носовые платки, отдельные виды одежды и обуви - на 0,1-0,4%.

Услуги

В октябре в группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены: на авиаперелет экономическим классом - на 10,8%, проезд в метро - на 7,2%, комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте и проезд в трамвае - на 4,4%, пригородном поезде - на 3,7%, такси - на 1,8%, междугороднем и городском автобусах - на 1,5%, троллейбусе - на 1,4%, сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 1,2%, маршрутном такси - на 0,8%. В то же время снизились цены на проезд в купейных и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования - от 1,9% до 5,9%. Цены на аренду автомобиля выросли на 3,8%.

Среди услуг зарубежного туризма на 0,3% увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ. Снизились цены: на поездки в Египет - на 12,2%, Турцию - на 11,4%, страны Закавказья - на 5,7%, Белоруссию - на 4,8%, отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии - на 2,8% и 2,7% соответственно.

Среди прочих услуг туризма и отдыха выросла стоимость: автобусных экскурсий - на 1,9%, билетов в театры - на 0,9%, экскурсионных туров по России - на 0,7%, билетов в кинотеатры - на 0,6%. Подешевели: поездки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 12,4%, проживания в хостелах - на 3%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 2,2%, санатории - на 2,1%, проживание в гостиницах 1-5 звезд и мотелях - от 0,2% до 1%.

Среди бытовых услуг подорожали: замена элементов питания в наручных часах - на 2,1%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств - на 2%, установка пластиковых окон - на 1,6%, услуги по воспитанию детей - на 1,3%, химическая чистка, услуги прачечных, услуги сиделок - на 1,2%, маникюр - на 1,1%, ремонт, пошив одежды - на 1%, постановка набоек - на 0,9%, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, модельная стрижка в женском и мужском залах - на 0,8%, выполнение обойных работ, изготовление фотографий для документов, помывка в бане в общем отделении - на 0,7%.

Среди медицинских услуг увеличились цены: на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 2%, лечение кариеса - на 1,2%, удаление зуба под местным обезболиванием - на 1,1%, физиотерапевтическое лечение - на 0,9%, изготовление съемного протеза - на 0,8%.

Среди прочих наблюдаемых услуг увеличилась стоимость: платы за пользование потребительским кредитом - на 6,9%, абонентской платы за пакет услуг сотовой связи - на 3,1%, аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир у частных лиц - на 3,1% и 2,7% соответственно, клубной карты в фитнес-клуб - на 2,3%, дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях - на 1,8%, ксерокопирования документа - на 1,4%, удостоверения завещания в нотариальной конторе - на 1,3%, дополнительных занятий для дошкольников - на 1,2%, устной консультации юриста по семейным вопросам, найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, занятий на курсах иностранных языков, проживания в студенческом общежитии, комиссии банка за перевод средств с карты на карту, оформления доверенности в нотариальной конторе, пользования общественным туалетом, ветеринарных услуг - на 0,7-1%.

Вместе с тем, снизилась стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,1% и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 0,5%.