10 ноября, 16:10,
обновлено 10 ноября, 16:12

МЭР отметило ускорение годовой инфляции в РФ с 31 октября по 7 ноября до 6,99%

Неделей ранее показатель находился на отметке 6,69%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 31 октября по 7 ноября 2023 года ускорилась до 6,99% с 6,69% неделей ранее (с 24 октября по 30 октября). Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"В октябре 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,83%. Год к году инфляция составила 6,69%. В сегменте продовольственных товаров динамика цен составила 1,35%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,55% на фоне снижения цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также замедления роста цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы, легковые автомобили. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,48% при удешевлении туристических услуг (как внутри России, так и зарубежных)", - говорится в обзоре.

"На первой неделе ноября (период с 31 октября по 7 ноября 2023 года - 8 дней) инфляция составила 0,42%, год к году - 6,99%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,47% в основном за счет плодоовощной продукции. На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,63% с учетом удорожания легковых автомобилей. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,06% на фоне удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, услуг гостиниц и санаториев", - отмечается в документе.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%. 

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