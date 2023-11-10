Минсельхоз простимулирует компании заключать долгосрочные договоры о поставках курятины

В 2023 году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яиц

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России совместно с Минпромторгом будут стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках птицеводческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как констатирует министерство, в 2023 году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яиц. Так, с основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте.

"Кроме того, совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице. Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей", - говорится в сообщении.

Ценовая ситуация на продовольственном рынке

Министерство также сообщает, что ценовая ситуация на продовольственном рынке соответствует сезонным тенденциям. По многим позициям цены производителей сейчас ниже или на уровне тех, что были годом ранее. По такой продукции, как свинина, подсолнечное масло, рис, сахар, вермишель отпускные цены сократились и за последний месяц.

Также за месяц снизилась стоимость ряда наименований овощной продукции - картофеля (-3,2%), моркови (-2,3%), капусты (-5%), свеклы столовой (-2,4%), лука (-0,3%). При этом отмечается сезонный рост по томатам и огурцам, что обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, а также традиционным увеличением поставок на рынок более дорогих импортных овощей, отмечает министерство.

"Стоит отметить, что производство овощной продукции в 2023 году показывает положительную динамику. В частности, в российских теплицах получено уже 1,3 млн тонн овощей (+0,5%). В том числе собрано 720,6 тыс. тонн огурцов и 555,9 тыс. тонн томатов", - сообщает Минсельхоз.