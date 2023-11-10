Производители прогнозируют снижение розничных цен на мясо птицы

Предприятия принимают меры по наращиванию производства для удовлетворения существенно возросшего спроса на свою продукцию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Производители птицеводческой продукции прогнозируют снижение розничных цен на мясо птицы через некоторое время. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"В настоящее время на рынке мяса птицы наблюдается нормализация ситуации. Отпускные цены производителей на основной ассортимент на этой неделе продолжили снижение как при поставках социально значимых позиций в сетевой ретейл, так и в оптовом канале сбыта. Вследствие инерционности розничной торговли мы ожидаем, что снижение через некоторое время будет транслировано в потребительские цены", - сказал Лахтюхов.

Он также отметил, что предприятия принимают меры по наращиванию производства для удовлетворения существенно возросшего спроса на свою продукцию, несмотря на имеющиеся сложности. "По итогам этого года мы ожидаем положительную динамику показателей производства", - добавил Лахтюхов.

О ситуации с ценами

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела совещание по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. В ходе совещания представители Федеральной антимонопольной службы отметили существенный рост цен на мясо птицы с мая текущего года.

В сентябре Минсельхоз сообщил, что снижение стоимости мяса птицы в России ожидается в ближайшее время, в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса.

В октябре Минсельхоз России по итогам совещания по текущей ситуации и перспективах отрасли птицеводства, в котором приняли участие представители Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка, сообщил, что министерство совместно с производителями птицеводческой отрасли достигли договоренности о стабилизации цен на внутреннем рынке.

24 октября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что цены на мясо птицы и яйца в России стабилизировались, в дальнейшем ожидается снижение их стоимости.