Сбор картофеля в Ивановской области вырос почти на 20% в 2023 году

Аграрии региона собрали 23,4 тыс. тонн

ТАСС, 10 ноября. Предприятия агропромышленного комплекса Ивановской области в 2023 году собрали 23,4 тыс. тонн картофеля, что на 19,4% больше, чем годом ранее. Это связано с ростом площади посадки картофеля и предоставлением аграриям господдержки, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона завершился сбор картофеля. Аграрии Ивановской области собрали 23,4 тыс. тонн картофеля, что на 19,4% больше, чем в прошлом году. Увеличение валового сбора картофеля связано с ростом площади его посадки - на 1,6% больше к уровню 2022 года, а также предоставлением производителям государственной поддержки в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства", - сказали в пресс-службе.

В облправительстве добавили, что общий объем выплаченных в 2023 году субсидий аграриям, которые занимаются выращиванием картофеля, составил 6,1 млн рублей. Средства пошли на поддержку производства, элитного семеноводства картофеля, проведение агротехнологических работ. Ожидается, что в следующем году объем поддержки отраслей овощеводства и картофелеводства будет увеличен в регионе до 10,7 млн рублей.

Ранее аграрии Ивановской области также завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, добившись средней урожайности в 29 ц с 1 га, что является рекордом за последние 25 лет, всего намолочено 194 тыс. тонн зерна.