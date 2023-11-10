Россия с 15 ноября повысит экспортную пошлину на пшеницу

Ее размер составит 4 544,9 рубля за тонну

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 15 ноября 2023 года повышается до 4 544,9 рубля против действующей сейчас ставки в размере 4 529,7 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень будет нулевой, пошлина на кукурузу будет понижена до 1 102,6 рубля против 1 291,2 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $253,1 за тонну, на ячмень - $165,5 за тонну, на кукурузу - $188 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.