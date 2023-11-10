Утверждены правила компенсаций иностранным холдингам за их активы в РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Речь идет о правах иностранных холдингов на организации, которые отнесены в РФ к экономически значимым. Компания может быть включена в список таковых по мотивированному предложению профильного органа власти.

Согласно постановлению, решение о компенсации принимается экономически значимой организацией при обращении холдинга к ней. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости.