Кабмин выделил МО РФ 1,5 млрд рублей на создание туристического кластера в Кронштадте

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство выделило Министерству обороны России около 1,5 млрд рублей на создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Среди запланированных работ указана реконструкция форта "Петр I", также известного как форт "Цитадель", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории г. Кронштадта бюджетные ассигнования в размере 1 497 889,9 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

В распоряжении уточняется, что форт "Петр I" будет реставрирован и реконструирован так, чтобы его можно было использовать и сегодня.