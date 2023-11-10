Франция намерена построить судно для полярных исследований и инвестировать в них €1 млрд

Это решение стало одним из итогов конференции "Одна планета", посвященной вопросам сохранения ледников и полярных областей

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Франция рассчитывает расширить свои полярные исследования, на которые планирует выделить €1 млрд, и намерена создать собственное судно для передвижения в морях с большим количеством айсбергов. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на закрытии конференции "Одна планета".

"Я говорил об исследованиях в Восточной Антарктике, в которые мы планируем внести свой вклад, и, чтобы это сделать, Франция построит судно с возможностью навигации во льдах, которое будет курсировать между Западной Атлантикой и Восточной Антарктикой", - заявил он.

По словам президента, судно будет базироваться в портах Нуамеи (Новая Каледония), Хобарта (Австралия), а также на антарктической станции "Дюрмон д'Юрвиль". Оно будет названо в честь экс-премьера Франции (1988-1991) Мишеля Рокара.

"С нынешнего момента и до 2030 года мы инвестируем €1 млрд в полярные исследования", - сказал Макрон. Глава государства напомнил, что Франция с 2017 по 2022 год задействовала 600 исследователей и ученых для различных проектов по теме ледников и полярных областей нашей планеты. Он пообещал, что Париж и дальше продолжит "расширять рамки их работы и улучшать условия труда".

По словам Макрона, одним из первых крупных шагов на пути принятой Францией полярной стратегии стало начало строительства плавучей станции "Тара", которая должна отправиться в первую экспедицию в 2025 году. Президент также анонсировал реконструкцию станции "Дюрмон д'Юрвиль" после 2026 года и "реновацию" франко-канадской антарктической станции "Конкордиа".

Это решение стало одним из итогов конференции "Одна планета", посвященной вопросам сохранения ледников и полярных областей, которая проходила в Париже со среды и завершилась параллельно с началом работы Парижского форума мира. По словам Макрона, в ходе конференции было принято Парижское обращение в защиту полюсов и ледников, которое подписали "около 30 государств". Как уточняет агентство AFP, среди них несколько европейских стран, а также Австралия, Индия, Сингапур, Тувалу и Южная Корея.