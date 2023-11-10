Организациям стало доступно более быстрое размещение новостей в соцсетях и на "Госвеб"

Как сообщили в Минцифры РФ, при подготовке публикации для соцсетей достаточно указать, что она также должна быть размещена и на сайте "Госвеб"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Организациям после интеграции функционала "Госпаблики" Платформы обратной связи (ПОС) с платформой "Госвеб" стала доступна более быстрая публикация новостей на своих сайтах и в социальных сетях, сообщает Минцифры РФ.

"Теперь при подготовке публикации для соцсетей достаточно указать, что она также должна быть размещена и на сайте "Госвеб". Это позволит администраторам госпабликов и сайтов тратить меньше времени на подготовку публикаций, а также синхронизировать контент во всех каналах органа или организации", - сообщает министерство.

Возможность синхронизировать новости в соцсетях и на сайтах "Госвеб" стала доступна 43 регионам, а более 4 тыс. новостей по материалам из госпабликов размещено на сайтах платформы "Госвеб".

Госпаблики ПОС - инструмент, который позволяет управлять контентом органа или организации в социальных сетях и мессенджерах, собирать статистику по размещенным материалам.

Платформа "Госвеб" - это простой и гибкий конструктор типовых сайтов. На платформе реализована возможность для создания сайтов органов местного самоуправления, школ и детских садов, сообщает Минцифры.