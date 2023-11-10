10 ноября, 17:32

"Россети" ведут работы по стабилизации электроснабжения в Дагестане по графику

В 2023 году объем ремонтной программы в регионе составил 157 млн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" по графику проводит ремонтную кампанию и работу по стабилизации ситуации с электроснабжением в Дагестане. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга по итогам совещания о ситуации в топливно-энергетическом комплексе республики, которое в Махачкале провел вице-премьер Александр Новак с участием главы компании "Россети" Андрея Рюмина.

В 2023 году объем ремонтной программы в Дагестане филиала "Россети" - МЭС Юга, обслуживающего магистральные сети, составил 157 млн рублей, уточняется в сообщении. Кроме того, филиал группы "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" направил 546 млн рублей на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) распределительного комплекса. Также в настоящее время реализуются дополнительные работы к ОЗП на сумму 1,2 млрд рублей, финансирование которых планируется за счет федеральных средств.

Андрей Рюмин напомнил, что в августе 2023 года в период сверхнормативных нагрузок на оборудование, возникших на фоне высоких температур и незаконного потребления, была разработана программа снижения рисков ограничения потребителей в текущий ОЗП. Предусмотрена замена трансформаторов на 19 энергообъектах. Работы на большей части подстанций завершены.

Ранее для решения накопившихся в предыдущие годы проблем Минэнерго России утвердило первоочередные мероприятия программы повышения надежности республики Дагестан с учетом Махачкалы на 2023-2026 годы. Общая стоимость мероприятий составляет 11,8 млрд рублей. По 17 приоритетным объектам проектно-изыскательные работы завершены, проводится государственная экспертиза.

С участием группы "Россети" сформирован комплексный план, направленный на стабилизацию ситуации в сетевом комплексе и обеспечение надежного электроснабжения потребителей в регионе. В числе ключевых задач - повышение платежной дисциплины, ликвидация бездоговорного потребления, консолидация сетевых объектов. Документ проходит согласование в органах власти, уточняется в сообщении.

По словам Рюмина, "Россети" готовы системно решать задачи, связанные с повышением надежности электроснабжения потребителей и модернизацией сетевой инфраструктуры республики Дагестан. "Мы понимаем, что это важно для реализации большого потенциала региона. Однако необходим комплексный подход, активное участие всех заинтересованных сторон для нормализации ситуации с платежами за электроэнергию, противодействия незаконному потреблению, консолидации сетей и искоренения проблемы бесхозяйных объектов", - отметил глава электросетевого холдинга, слова которого приводятся в сообщении.

Генеральный директор группы "Россети" также принял участие в стратегической сессии о развитии побережья Каспийского моря Дагестана, которую провел глава республики Сергей Меликов. В частности, рассмотрен вопрос электроснабжения туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" и Всероссийского детского центра "Дагестан". Предполагается строительство новой подстанции 110 кВ, а также линий электропередачи 10-110 кВ.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияДагестан
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