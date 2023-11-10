10 ноября, 17:36

В ТПП сообщили, что в РФ с начала года построили 150 млн кв. м дорог

Как заявили в палате, строительная отрасль в стране находится на подъеме

МАРИУПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Дорожные компании построили и отремонтировали с начала 2023 года 150 млн кв. м дорог в России. Об этом сообщил на семинаре-совещании на тему "Современное состояние и перспективы развития производства строительных материалов на территории Донецкой Народной Республики" председатель комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Ефим Басин.

"По дорогам: 150 млн кв. м уже уложено. Надеюсь, мы превзойдем цифру прошлогоднюю в 180 млн кв. м", - сказал он.

Он добавил, что сейчас строительная отрасль находится на подъеме, в этой сфере работают 11 млн человек. "Ввод в прошлом году - более 102,7 млн кв. метров жилья. В этом году мы рассчитываем на такие хорошие показатели, в частности, по вводу жилья у нас за 10 месяцев 86,1 млн кв. м введено, 58% - ИЖС и малоэтажное жилье. Есть все основания считать, что мы еще один рекорд поставим с советских времен", - сказал он. 

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