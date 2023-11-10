Дефицит внешней торговли Украины увеличился за год в три раза

Этот показатель составил $22,4 млрд, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы страны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дефицит внешней торговли Украины за десять месяцев нынешнего года составил $22,4 млрд, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ее Государственной таможенной службы.

Согласно информации на сайте ведомства, в январе-октябре на Украину импортировали товаров на сумму $52,2 млрд, при этом экспорт составил $29,8 млрд. Таким образом, дефицит составил $22,4 млрд. Больше всего Украина импортировала товаров из Китая, Польши и Германии.

За аналогичный период 2022 года импорт товаров оценивался на сумму $44,1 млрд, а экспорт - $36,9 млрд. Дефицит был на уровне $7,2 млрд.