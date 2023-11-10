В Киеве заявили, что Украине к январю нужна ясность насчет €50 млрд от ЕС

Отсутствие понимания "ведет к нарушениям в макроэкономической стабильности", сказала вице-премьер Ольга Стефанишина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Задержки с одобрением Евросоюзом программы помощи Украине в размере €50 млрд могут ударить по макроэкономической стабильности страны, Киев хотел бы понимать, что произойдет к январю 2024 года. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе онлайн-выступления на конференции Global Boardroom, организованной газетой The Financial Times.

"Время поджимает, и нам нужно понимать, что произойдет 1 января, как мы будем работать, производить необходимые выплаты", - сказала она. Стефанишина добавила, что отсутствие такого понимания "ведет к нарушениям в макроэкономической стабильности".

Вице-премьер Украины при этом не стала отвечать на вопрос, обсуждались ли перспективы одобрения программы помощи Евросоюза во время визита в Киев председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен неделю назад и получили ли представители Киева какие-либо обещания на этот счет от главы Еврокомиссии. "Мы понимаем, что этот вопрос будет решаться лидерами на предстоящем саммите", - отметила она.

Стефанишина в то же время выразила уверенность, что в итоге лидерами ЕС будет принято положительное решение. "Мы настроены позитивно в этом вопросе", - сказала она.

В четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш подтвердил на встрече с журналистами, что Венгрия выступает против поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд. Гуйяш подчеркнул, что Будапешт не согласен с предложением Брюсселя осуществлять общие заимствования ради продолжения финансовой поддержки Киева.