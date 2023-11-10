Новый морской курорт в Дагестане учтет опыт лучших курортов Турции и ОАЭ

Курорт сможет принимать до 450 тыс. туристов в год

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Новый морской курорт в Дербентском районе Дагестана планируют создать, опираясь на опыт лучших зарубежных курортов, в том числе ОАЭ и Турции. К 2030 году планируется создание порядка 14 тыс. мест размещения и свыше 7 тыс. рабочих мест, сообщается на сайте правительства России.

"Новый семейный курорт уже заинтересовал как местный бизнес, так и крупных федеральных отельеров. В ходе подготовки проекта были учтены результаты анализа лучших российских и зарубежных практик, изучен опыт Турции, ОАЭ и Сочи. К 2030 году планируется построить гостиницы на 14 тыс. туристов, будет создано более 7 тыс. рабочих мест. Курорт сможет принимать до 450 тыс. туристов в год", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, находясь с рабочей поездкой в Дагестане, сообщил, что в регионе из-за ежегодного роста турпотока уже сегодня ощущается нехватка качественных мест размещения и различных сервисов.

"Частично решить эту задачу сможет Каспийский прибрежный кластер, который создается в Дербентском районе. <…> Алгоритм создания курорта тот же, что мы используем и в других особых экономических зонах туристско-рекреационного типа. Государство создает условия - инфраструктуру в первую очередь, а бизнес концентрирует усилия на формировании сервисов, качественных и востребованных туристических продуктов", - цитирует Новака пресс-служба правительства.

В 2022 году на заседании Госсовета по туризму во Владивостоке президент России Владимир Путин поручил восстановить на современном уровне курорт "Каякент" на Каспии. Он пояснил, что местные термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, благодаря которым на территории есть возможность создать центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам.