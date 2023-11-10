ПСБ запустил обучение студентов IT-специальностям в партнерстве с пятью вузами

Проект направлен на формирование кадрового резерва, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ПСБ запустил программу обучения студентов IT-специальностям в партнерстве с пятью техническими вузами. Об этом сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на пленарной дискуссии "Образование. Новые компетенции. Что делать?" в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 в Москве.

"В партнерстве с пятью техническими вузами мы запустили программу по обучению студентов IT-специальностям и проводим для них стажировки с последующим трудоустройством", - рассказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба ПСБ.

Проект направлен на формирование кадрового резерва, отметил он. "Сегодня на российском рынке труда растет конкуренции за кадры, особенно в IT-секторе. Работодатели конкурируют не только за квалифицированных специалистов, но и за талантливых студентов и даже школьников. Наша стратегия в этой конкуренции - это работа по формированию кадрового резерва и созданию программ, которые открывают широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех", - сказал Фрадков.

ПСБ реализует целый ряд образовательных проектов, рассказал Фрадков. В их числе платформа "Содружество" - единое цифровое пространство для обучения и определения профориентации будущего специалиста. Развитие таких платформ позволит формировать кадровый резерв под конкретные бизнес-задачи в финансовом и других секторах, вузы смогут учитывать требования работодателей для адаптации учебных программ, уделяя больше внимания практической составляющей, считает Фрадков.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы, сильная IT-экспертиза позволяет банку занимать лидирующие позиции в области цифровой финансовой инфраструктуры. ПСБ презентовал на форуме созданную банком инфраструктуру, в частности, сервис оплаты цифровыми рублями товаров на маркетплейсе "ПСБ Маркет" и работу в VK-мессенджере бизнес-ассистента с интегрированным искусственным интеллектом.

"ПСБ, используя инновационные технологии в операционных процессах, вывел банковское обслуживание бизнес-клиентов в популярный канал общения - в мессенджеры. А для розничных клиентов банк прорабатывает сценарии клиентского пути при операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для удобных платежей с использованием нового платежного инструмента", - сказал Фрадков в ходе презентации этих сервисов главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

О форуме Finopolis

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходил 8-10 ноября в выставочном центре "Крокус экспо" (Москва). Как сообщают организаторы, форум является крупнейшей в России площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Форум проводился Банком России в партнерстве с лидерами ИТ и финансового рынка.