В Кировской области ожидают рост собственных доходов региона в 2024 году на 9,3%

В 2023 году собственные доходы областного бюджета впервые превысят 50 млрд рублей

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают на рост собственных доходов региона на 9,3% в 2024 году. Об этом сообщается на сайте правительства области по итогам общественных слушаний по бюджету на следующий год.

"В этом году собственные доходы областного бюджета впервые превысят 50 млрд рублей (51,1 млрд рублей). На 2024 год собственные доходы также сохранят стабильный объем и положительную динамику: по предварительным прогнозам, в следующем году объем доходов составит почти 56 млрд рублей с динамикой 109,3% к оценке текущего года", - говорится в сообщении.

По словам министра финансов Кировской области Ларисы Маковеевой, прогноз собственных доходов составлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития области как более оптимистического варианта с устойчивыми положительными тенденциями развития экономики.

"Средства, предоставляемые из федерального бюджета на 2024 год, запланированы в сумме 36 млрд рублей. Объем доходов, как собственных, так и федеральных, а также показатели по государственному долгу позволили сформировать расходы областного бюджета в объеме 93,4 млрд рублей. В структуре расходов преобладают расходы социального характера, их объем составляет 55,2 млрд рублей, или 59,1%", - цитирует министра финансов пресс-служба правительства.

На образование планируется направить 24,2 млрд рублей. В следующем году сохранят все меры поддержки педагогов, бюджетом предусмотрены выплаты за классное руководство и кураторство педагогам, обеспечение горячим питанием учащихся 1-4-х классов. Предусмотрено создание "Точек роста" в школах, технопарков "Кванториум" и центра цифрового образования детей "IT-куб", приобретение компьютеров и программного обеспечения для образовательных учреждений, ремонт спортивных залов в школах сельской местности и малых городов. Власти планируют отремонтировать 41 школу и завершить строительство еще 13 в городах Кирове, Котельниче и Нолинске, при этом три учреждения будут построены за счет регионального бюджета без финансовой поддержки федерального центра.

На сферу здравоохранения в проекте бюджета предусмотрено 13,8 млрд рублей. Так, в 2024 году планируется поставка 36 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов и отделений врачей общей практики, кроме того, построят три новые поликлиники в Кильмези, Нолинске и Свече. Более 2 млрд рублей направят на культуру и спорт. Продолжится реализация проекта инициативного бюджетирования "Народный бюджет" и проекта поддержки местных инициатив.