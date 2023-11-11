В ДНР планируют построить два кирпичных завода мощностью до 50 млн кирпичей в год

По словам главы регионального правительства Евгения Солнцева, в республике должны полностью производить строительные материалы, иметь замкнутый производственный цикл

МАРИУПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Инвесторы планируют создать в Донецкой Народной Республике два кирпичных завода, которые будут производить 30 и 20 млн кирпичей ежегодно. Проект планируют реализовать в ближайшие два года, сообщил журналистам председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Мы планируем открыть два кирпичных завода. <...> Это большие проекты на 30 млн кирпичей и 20 млн кирпичей в год. Мы должны полностью производить строительные материалы внутри республики, иметь замкнутый производственный цикл - от производства элементарных инертных материалов и заканчивая металлоконструкциями и сложными сухими смесями", - сказал Солнцев.

Глава регионального правительства отметил, что в республике огромное количество строительных и восстановительных работ, а город Мариуполь выглядит "как одна большая стройка". Для обеспечения стройматериалами в регионе были запущены производство песка, щебня и других инертных материалов, открыто производство газосиликата и газоблоков, асфальтобетонные заводы, воссоздано производство бетона, которое уже вышло на мощности более 1 млн тонн в год.

Также были решены проблемы с логистикой доставки строительных грузов. "У нас была проблема с логистикой: все помните пробки, которые у нас были на КПП, когда все только начиналось. Мы решили проблему двумя путями: во-первых, мы расширили КПП, а второе - завоз строительных материалов морем, сегодня уже пришло 33 корабля, наполненные строительными материалами", - отметил Солнцев.

Строители в Донецкой Народной Республике за 10 месяцев 2023 года завершили восстановление и ввод 463 тыс. кв. м жилья, что на 38% больше запланированных объемов. На сегодняшний день в ДНР восстановлен 12 091 объект, в том числе более 2 тыс. многоквартирных домов, более 7 тыс. индивидуальных жилых домов, 381 автодорога (1,4 млн кв. м). До конца года планируется завершить работы еще на 1 303 объектах.