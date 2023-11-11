Йеллен заявила, что кибератака на подразделение банка ICBC не повлияла на рынок облигаций

Министр финансов США подчеркнула, что ее ведомство для урегулирования ситуации тесно сотрудничало с китайской стороной

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Атака хакеров на американское подразделение Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) не повлияла на рынок казначейских облигаций США. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в пятницу в Сан-Франциско (штат Калифорния) по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Ее выступление транслировали американские новостные телекомпании.

"В решении этой проблемы был достигнут очень хороший прогресс, мы не увидели влияния на рынок казначейских облигаций", - сказала Йеллен. По ее словам, она узнала о случившемся по прибытии в Сан-Франциско.

Йеллен подчеркнула, что Минфин США для урегулирования ситуации тесно сотрудничал с китайской стороной, фирмой ICBC Financial Services, американскими регуляторами, федеральным правительством США, Федеральным бюро расследований и Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.

Ранее американское подразделение крупнейшего коммерческого банка Китая подверглось атаке программы-вымогателя, что привело к сбою в работе некоторых систем. Головной офис ICBC и другие дочерние учреждения при этом не пострадали.