Moody's ухудшило до негативного прогноз рейтинга США

Одной из причин принятия такого решения агентство назвало политику Вашингтона, охарактеризовав ее как "балансирование на грани войны"

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Moody's ухудшило со стабильного до негативного прогноз рейтинга США на фоне потенциальной приостановки работы их федерального правительства (шатдауна).

"В условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство", - говорится в заявлении агентства.

В нем также отмечается, что такое решение было принято из-за политики Вашингтона, которая описывается как "балансирование на грани войны", а также "продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США", которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом США и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования.