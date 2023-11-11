Посол Южного Судана заявил, что российская компания может построить для страны трубопровод

Чол Тонг Маяй Джанг отметил, что предварительные исследования по этому проекту уже проведены, первый этап строительства может начаться в 2024 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) может начать строить нефтяной трубопровод в Южном Судане в 2024 году, предварительные исследования для этого уже проведены. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Южного Судана в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Как вы знаете, существующий трубопровод идет до Порт-Судана, и вы видели, какая ситуация сейчас в Судане. Никогда не знаешь, может ли там возникнуть, не дай бог, какая-нибудь проблема, какой-нибудь сбой на линии. Поэтому мы хотели бы иметь альтернативный трубопровод через Эфиопию и Джибути. Уже ведутся интенсивные переговоры по этому вопросу с российской Объединенной металлургической компанией (ОМК)", - рассказал дипломат.

Он отметил, что предварительные исследования по этому проекту уже проведены, первый этап строительства может начаться в 2024 году.

"На начальном этапе предусмотрены работы по соединению двух существующих ниток трубопровода, которые сейчас идут в Порт-Судан. На это нужно порядка 320 км трубопроводов", - уточнил Чол Тонг Маяй Джанг.

"В настоящий момент обсуждения связаны преимущественно с техническими и финансовыми вопросами, и конечно, далее стороны перейдут к работе над конструктивными особенностями проекта, - продолжил он. - Мы сейчас ищем инвесторов. И конечно, здесь, в России, тоже идут переговоры. Мы встречались здесь с тем, который готов финансировать этот проект. Так что я думаю, что этот вопрос решается и будет решен в ближайшее время".

Кроме того, по мнению посла, этот трубопровод мог бы быть полезен соседним странам. "К тому же еще одна нитка трубопровода могла бы быть протянута, когда будут проведены исследования на юге. Она могла бы быть проведена в Ламу в Кении, переговоры по этому проекту также ведутся", - заключил собеседник агентства.