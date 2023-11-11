В Омской области ожидают увеличения дотации на выравнивание бюджета в 2024 году

Объем этой меры поддержки превысит 15 млрд рублей, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко

ОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти поддержали предложение Омской области об увеличении размера дотаций на бюджетное выравнивание тем субъектам РФ, где доля остающихся в региональном бюджете налогов меньше, чем в среднем по стране. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, объем этой меры поддержки будет увеличен для региона в 2024 году почти на 30% и превысит 15 млрд рублей.

"В 2023 году мы получили на выравнивание бюджетной обеспеченности 11,6 млрд рублей. На будущий год нашему региону будет распределено на 3,5 млрд рублей больше - то есть свыше 15 млрд рублей, - написал Хоценко. - Весомый объем поддержки - результат большой и эффективной работы команды областного министерства финансов".

Ранее Хоценко рассказал ТАСС, что Омская область собирает 300 млрд рублей налогов, но только 37% от этой суммы остается в регионе. В результате уровень бюджетной обеспеченности области даже с учетом дотации на выравнивание составляет всего 0,78, тогда как самодостаточным регион считается при уровне 0,9. Губернатор подчеркнул, что при осуществлении бюджетного выравнивания должно учитываться, когда регион генерирует достаточно большое количество налогов.