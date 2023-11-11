11 ноября, 06:05,
обновлено 11 ноября, 06:19

Транспортник Ил-76МД-90А в ходе испытаний впервые сел, а затем взлетел с грунта

Ил-76МД-90А. Вадим Савицкий/ ТАСС
Ил-76МД-90А
© Вадим Савицкий/ ТАСС

Самолет разработан ПАО "Ил", входящим в состав ОАК Ростеха

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Опытный самолет Ил-76МД-90А впервые в ходе испытаний успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунта. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

Читайте также
Россия в небе Дубая: что покажет наша оборонка на выставке в ОАЭ

"В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Ил-76МД-90А разработан ПАО "Ил", входящим в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха", - говорится в сообщении корпорации.

Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший (на 10%) расход топлива, увеличенной до 5 тыс. км дальностью полета самолета с полезной нагрузкой 52 тонны, а также расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Самолет создается из отечественных комплектующих. У нового Ил-76МД-90А улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация