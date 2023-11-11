Транспортник Ил-76МД-90А в ходе испытаний впервые сел, а затем взлетел с грунта

Самолет разработан ПАО "Ил", входящим в состав ОАК Ростеха

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Опытный самолет Ил-76МД-90А впервые в ходе испытаний успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунта. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"В рамках проведения программы испытаний опытный самолет Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Ил-76МД-90А разработан ПАО "Ил", входящим в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха", - говорится в сообщении корпорации.

Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший (на 10%) расход топлива, увеличенной до 5 тыс. км дальностью полета самолета с полезной нагрузкой 52 тонны, а также расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Самолет создается из отечественных комплектующих. У нового Ил-76МД-90А улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.