11 ноября, 06:34

В Южном Судане заявили, что предоставят компаниям из РФ доступ к нефтяным залежам

Южносуданский посол в Москве Чол Тонг Маяй Джанг сообщил о поддержке контактов с некоторыми крупными российскими нефтяными предприятиями

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Южный Судан планирует предоставить российским компаниям доступ для исследования и разведки нефтяных залежей. Об этом заявил в интервью ТАСС южносуданский посол в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

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"Мы поддерживаем контакты с некоторыми крупными российскими нефтяными компаниями, в том числе с "Роснефтью". Также, например, был подписан меморандум о взаимопонимании с "Зарубежнефтью", с этой компанией сейчас ведутся переговоры. Причем речь идет не только о строительстве НПЗ, мы ожидаем, что российские компании получат предложение по исследованию и разведке определенных нефтяных залежей. Компании, которые я упомянул, находятся с нами в контакте по соответствующим вопросам", - сказал дипломат.

Как отметил посол, Южный Судан обсуждает с российской стороной многие проекты и хотел бы реализовать их "в срочном порядке". "Это относится, в частности, к строительству нефтеперерабатывающего завода. Это действительно очень важно для нас. Прежде всего, у нас есть рынок для внутреннего потребления этих нефтепродуктов, но мы также могли бы поставлять их в соседние страны, когда НПЗ будет открыт", - добавил он. 

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