11 ноября, 08:58

Внешний товарооборот города Санья на Хайнане в январе - сентябре вырос на 16,8%

Показатель достиг $2,69 млрд, сообщило местное таможенное управление

ХАЙКОУ /Китай/, 11 ноября. /ТАСС/. Объем внешней торговли товарами города Санья за январь - сентябрь составил 19,31 млрд юаней ($2,69 млрд), увеличившись на 16,8% в годовом исчислении. Об этом сообщило местное таможенное управление.

Как уточняется в распространенном докладе, на Санья приходится 11,3% товарооборота Хайнаня - по масштабу экспортно-импортных операций город занимает третье место среди всех прочих административных единиц провинции. Поставки, осуществляемые компаниями острова на зарубежные рынки, за девять месяцев выросли на 86,8%, до 2,27 млрд юаней (примерно $316 млн), закупки иностранной продукции достигли 17,04 млрд юаней ($2,37 млрд, повышение на 11,3%).

Основная часть ввозимых в город товаров относится к категории duty free. За три квартала их стоимость составила 8,22 млрд юаней ($1,14 млрд), что на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На указанный сегмент продукции приходится 42,6% совокупного импорта города.

Согласно опубликованной статистике, в качестве главных внешнеторговых партнеров Санья выступают Евросоюз, Швейцария и Япония. Ключевой товар, импортируемый городом - косметика. Среди прочей активно закупаемой номенклатуры - неочищенный ксилол (используется для приготовления лака и клея, а также в строительстве), электромеханические изделия и уголь.

Что касается экспорта, примерно две трети его приходятся на электромеханику. Кроме того, город поставляет иностранным партнерам продукцию из пластика.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, там проживают более 1 млн человек. В 2022 году его валовой продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Власти провинции планируют превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов. 

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Хайнань
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