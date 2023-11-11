Кабмин выделил дополнительные 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Из этой суммы 41 млрд рублей направят на поддержание льготной процентной ставки для участников "Льготной ипотеки", 46 млрд - "Семейной ипотеки" и почти 8 млрд - "Дальневосточной ипотеки"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило из резервного фонда кабмина 95 млрд рублей на программы "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Из этой суммы 41 млрд рублей выделен для субсидирования "Льготной ипотеки", 46 млрд - "Семейной ипотеки" и почти 8 млрд - на поддержание льготной процентной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки". Необходимость дополнительного выделения финансов возникла из-за повышения ключевой ставки Банка России.

Мишустин на заседании правительства 9 ноября отмечал, что по итогам 2023 года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тыс. кредитов. По его словам, за все время действия этих льготных ипотечных программ было выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.