В Приморье собрали рекордный урожай зерна и сои

Он составил более 1 млн тонн

ТАСС, 11 ноября. Рекордный урожай зерна и сои собрали в этом году в Приморском крае. Он превысил 1 млн тонн, сообщил губернатор Олег Кожемяко на открытии Дня Приморского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы в этом году собрали рекордный урожай даже для советского и постсоветского периода. Более 1 млн тонн зерна и сои. И, конечно, мы первые на Дальнем Востоке в вывозке животноводства", - сказал Кожемяко.

Он подчеркнул, что в регионе высокими темпами развивается мясное и молочное животноводство, что позволяет "видеть перспективу самообеспеченности продукцией сельского хозяйства". По его словам, Приморье обладает значительным экспортным потенциалом. Продукция местных рыбаков уже представляет большой интерес для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.