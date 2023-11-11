Миллер сообщил о поступлении газа РФ в страны Европы, которые якобы от него отказались

Глава "Газпрома" отметил, что такие поставки идут в том числе через газовый хаб в Австрии и в государства Юго-Восточной Европы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский газ продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале. Такие поставки идут в том числе через газовый хаб в Австрии и в страны Юго-Восточной Европы.

"Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", - сказал он. Так, "Газпром" по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, с которого он идет в другие страны ЕС, а также в страны Юго-Восточной Европы.

"Конечно же, российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах. И еще раз подчеркну - даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет. Это не так", - добавил Миллер.

"Газпром" поставляет газ на крупный европейский газовый хаб в Баумгартене транзитом через территорию Украины, в частности, через российскую компрессорную станцию "Суджа", отметил глава "Газпрома".